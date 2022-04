Faszinierende, schaurig schöne Wesen – sie begegnen uns in unseren Festen , Sitten und Gebräuchen, an Gebäuden und in der Kunst. Aber was verbirgt sich hinter diesen, mitunter unheimlichen, Geschichten? Und: Wie werde ich „die Geister, die ich rief“ wieder los?

Das wird erklärt in der Sonderführung „Von Göttern, Hexen und Dämonen“ des Pfalzmuseums Forchheim am Mittwoch, 4. Mai, um 19 Uhr im Pfalzmuseum Forchheim . Die Führung zum Aberglauben thematisiert laut einer Pressemitteilung nicht nur die Chimären der Kaiserpfalz, sondern beschäftigt sich auch mit vorchristlichen Mythen, die sich bis heute teilweise in den Sitten und Bräuchen der Region erhalten haben. Die Veranstaltung findet unter anderem im Archäologiemuseum statt.

Die Führung kostet 7 Euro. Eine Voranmeldung im Pfalzmuseum (Tel.: 09191/714 -326, Fax: 09191/714 375 oder E-Mail: kaiserpfalz@forchheim.de) ist erforderlich. red