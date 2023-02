Mit dem Fahrrad auf einer europäischen Traumroute von Ebermannstadt zum Schwarzen Meer : Die vielen Facetten dieser abwechslungsreichen Tour durch die Alpen und Osteuropa zeigt Jürgen Pöhlmann in einem Bildervortrag am Samstag, 25. Februar, um 19.30 im Sportlerheim des TSV Ebermannstadt .

Der Eintritt ist frei, Spenden für eine soziale Einrichtung werden angenommen.

Die ungewöhnliche Route führte Jürgen Pöhlmann im August 2021 zunächst über den Aachen- und Brennerpass bis nach Südtirol. Nach dem Pustertal bergauf begann der 680 Kilometer lange Drau-Radweg durch Österreich, Slowenien bis ins Ungarische Tiefland. Vorbei am Plattensee und durch die reizvolle Puszta erreichte Jürgen Pöhlmann Rumänien. Auf der Kulturroute, die ihn auch durch Transsylvanien und über die Karpaten führte, ließ er die Eindrücke der Städte Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mure, Brasov und der Hauptstadt Bukarest auf sich wirken.

Nach 2700 Kilometern und 17.000 Höhenmetern endete die Radtour am Ende der Rumänischen Tiefebene in der Küstenmetropole Constanta am Schwarzen Meer . Alle seine Eindrücke hielt Jürgen Pöhlmann in beeindruckenden Bildern fest. red