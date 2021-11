Im Rahmen der Orgelreihe an der Sandtner-Orgel in der Kirche Verklärung Christi in Forchheim wird am Sonntag, 7. November Ludwig Orel aus Herzogenaurach zu Gast sein. Dieses Konzert fällt ein wenig aus der Reihe.

Denn mit dem jungen Organisten kommt einer, der gerade erst sein Studium zum Konzertorganisten in Regensburg begonnen hat, aber schon auf eine zehnjährige Konzerterfahrung (unter anderem in Helsinki und im Dom von Regensburg) und auf fünf gewonnene Bundespreise bei „Jugend musiziert “ zurückblicken darf, darunter auch zwei Sonderpreise für Orgelimprovisation.

Und das Konzert fällt weiterhin ein wenig aus der Reihe, weil Ludwig Orel neben großen Werken der Orgelliteratur wie Sätze aus J. S. Bachs schwer zu spielenden Triosonaten oder „Dieu parmi nous“ von Olivier Messiaen in diesem Konzert auch improvisieren wird. In seinen Improvisationen über bekannte Choräle zeigt er auch seine große Begeisterung für Jazz und entlockt der Orgel sehr facettenreiche Klangbilder. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Platzreservierung über das katholische Pfarrbüro , Telefon 09191/2912, oder per E-Mail an verklaerung-christi.forchheim@ erzbistum-bamberg.de. red