Jubiläum für die grüne Lunge der Erde: Am Sonntag, 21. März, findet zum 50. Mal der "internationale Tag des Waldes " statt. Doch unseren Wäldern geht es schlecht. Das legt der kürzlich veröffentlichte Waldzustandsbericht der Bundesregierung nahe. Wir haben zwei lokale Experten befragt, wie die Situation der Wälder im Landkreis Forchheim aussieht und was konkret getan werden kann, um unsere Wälder zukunftsfähiger zu gestalten.

Erhebliche Schäden in Wäldern

Bei der Waldzustandserhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wird jährlich der Kronenzustand deutscher Wälder bewertet. Durch dieses Verfahren sollen Veränderungen und Probleme erkannt werden und daraus resultierende Entscheidungen zum Schutz des Waldes getroffen werden können.

Die Waldzustandserhebung aus dem Jahr 2020 hat ergeben, dass die vergangenen drei Dürrejahre, der Borkenkäferbefall, Stürme und Waldbrände erhebliche Schäden hinterlassen haben. Fichten, Kiefern, Eichen und Buchen weisen häufig lichte Kronen auf. Die Absterberate ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gestiegen.

Zustand in heimischen Wälder verschieden

Wie sich die im Waldzustandsbericht beschriebene Situation konkret im Landkreis Forchheim gestaltet, lasse sich kaum einheitlich zusammenfassen, gibt der Fachbereichsleiter der Ökologischen Landschaftsentwicklung, Johannes Mohr, aus dem Landratsamt Forchheim zu bedenken. Neben der Lage hinge der Zustand der Wälder stark von der jeweiligen Bewirtschaftungsform ab. Kleinere, privat bewirtschaftete Gebiete, die lange Zeit durch den Anbau von Fichten hauptsächlich möglichst großen Gewinn erzielen wollten, würden nun vor besonders großen Problemen stehen. Derartige Monokulturen zeigen sich besonders instabil und können auch in Forchheim Problemen wie dem Borkenkäferbefall nicht langfristig standhalten. Besser ergehe es Flächen, die zu großen Forstverwaltungen gehören. Durch hier angewendete Verfahren wie die Einzelstammentnahme könnte das Nachwachsen junger Pflanzen gewährleistet werden. Besonders aber die im Landkreis stark vertretenen Staatsforsten seien als positives Beispiel hervorzuheben. Sie hätten sich laut Mohr rechtzeitig auf verschiedene negative Effekte des Klimawandels eingestellt und entsprechend reagiert. Besonders zeige sich das am Forstrevier Oesdorf von Staatsförster Erich Daum, der laut Mohr als "bundesweiter Vorzeigeförster" besonders gute Arbeit in den Bereichen Klimaanpassung und Artenschutz leiste.

Tatsächlich kann Daum in seinem Revier nicht auf sonderlich viele Schäden verweisen. "Die Ergebnisse des Waldzustandsberichts zeigen sich hier nicht so sehr, die Kiefern sind unterm Strich relativ gesund", meint er. Das läge aber besonders daran, dass man bei der Bewirtschaftung des Waldes schon lange dem von den Bayerischen Staatsforsten vorgegebenen Leitbild aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem folge. Neben der Erschließung von Waldwegen für die Bevölkerung und dem Schlagen von Holz mit verhältnismäßig preiswertem Maschineneinsatz versuche man derzeit, den Wald durch den Umbau zum sogenannten "Klimawald" zukunftsfähig zu machen.

Einerseits setzt man dabei auf Totholz, das bewusst stehen gelassen wird, um Lebensraum für Insekten und Folgebewohner wie etwa Fledermäuse zu gewähren. Andererseits wird versucht, den Wald trotz der zunehmenden Dürrephasen durch den Umbau von Wasserläufen besser zu bewässern. Vor allem bemüht sich Daum seit vielen Jahren aber um eine möglichst große Mischung der Baumarten , falls eine Baumart einmal klimabedingt ausfallen sollte. Momentan ist der Revierleiter besonders damit beschäftigt, neben Ahorn- und Kirschbäumen sogenannte Tannenwildlinge zu pflanzen.

Daum: "Ich bin ganz stolz"

Dabei werden die aus Naturverjüngung gewonnenen Pflanzen am Morgen im eigenen Wald ausgegraben und im Laufe des Tages ohne zu lange Transport- und Lagerungszeiten an gewünschter Stelle wieder eingepflanzt. Auch finden sich im noch immer von Kiefern und Fichten dominierten Wald immer häufiger Eichen eingestreut. Diese werden umlichtet, damit sie sich besser vermehren können. "Ich bin ganz stolz, wie schön das an einigen Stellen schon geklappt hat", sagt Daum. Neben der Durchmischung des Waldes mit verschiedenen heimischen Baumarten werden fremde Baumarten wie Douglasien oder Libanonzedern gepflanzt. Daum hofft, dass sich auch diese Bäume ins vorhandene ökologische System einpflegen lassen. Denn natürlich mache er sich bei seinem Vorgehen schon Gedanken, ob er das Richtige tue.

Das wird jedoch erst die Zukunft zeigen. Gerade wenn es, wie während der letzten Wochen, aber wieder wenig Regen gibt und sich die Probleme damit zu verstärken drohen, sei es wichtig zu handeln. Mohr zeigt sich vom Vorgehen Daums überzeugt. "Solche Förster brauchen wir unbedingt", sagt er. Besonders durch die großen Forstverwaltungen und die Staatsforsten sei die Vorbildfunktion des Landkreises in puncto Klimaschutz nämlich überhaupt möglich.