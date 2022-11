Im November führte Forchheim for Future wieder ein Clean-Up durch. Hierbei säuberten die Aktivisten diesmal die Daimlerstraße und deren Umgebung von herumliegendem Müll. Ein besonderes Kuriosum war dabei: ein voller Müllsack, der oben in einem Baum hing. Mit einiger Anstrengung gelang es einer Teilnehmerin, die zum ersten Mal dabei war, ihn aus dem Baum zu fischen.

„Ich frage mich wirklich, in was für einer Welt wir leben, wo Menschen ihren Dreck einfach aus dem Auto werfen und es ihnen egal ist, was damit passiert. Und dieselben Menschen würden vermutlich sehr sauer werden, wenn man ihnen Müll in den Garten oder ins Wohnzimmer schüttet. Dabei ist doch die Erde unser aller Garten, unser aller Wohnstätte. Es gibt keinen Planet B“, kommentierte sie die Aktion. Ansonsten fanden die Aktiven vor allem leere Einwegflaschen, Plastikabfälle , To-Go-Becher und -Geschirr und natürlich Massen an Zigarettenkippen. So hatten die zwölf Aktiven in nur einer Stunde mehr als einen Kubikmeter Müll zusammen und für den Stadtbauhof zur Abholung bereitgestellt.

„Wir wissen, dass das eine Sisyphus-Arbeit ist, aber wir machen weiter und hoffen darauf, dass die Menschen doch noch lernen, ihr Verhalten zu ändern, weniger Müll zu produzieren und den entstehenden Müll in den Mülltonnen zu entsorgen“, gab Klara als Motivation an. „Und wir freuen uns, wenn beim nächsten Mal am 8.12. wieder viele Menschen mitmachen.“ Nähere Informationen zu dem Projekt und den kommenden Aktionen gibt es online unter forchheim-for-future.de/clean-up. red