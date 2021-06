Bei der Beschäftigung mit dem „ Dritten Reich “ konzentriert sich die Diskussion meist auf Hitler und die NSDAP – den „Führer“ und die „Partei“. Dass aber der Nationalsozialismus über ganz andere Schienen den Alltag bestimmte, wird vielfach übersehen. In Forchheim war 1938 die NSDAP auf 895 Mitglieder angewachsen (8,1 Prozent der Einwohner), so dass die Ortsgruppe in Forchheim-Altstadt und Forchheim-Bahnhof geteilt wurde.

Flächendeckend war die gesamte Stadt in zehn Zellen mit 52 Blocks eingeteilt. Die NS-Kontrolleure saßen in allen Straßen und bildeten ein dichtes Netzwerk. Es bestand aus vielfältigen Organisationen, die den Einzelnen von Kindheit an über Jugend, Studium, Arbeitsdienst, Beruf, Freizeit und Kultur mit ihrer nationalsozialistischen Ideologie zu erfassen versuchten.

Einer der mitgliederstärksten Verbände war die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV). In Forchheim hatte sie mehr Mitglieder als die NSDAP selbst – nämlich über 1100. Sie verfügte über eine Geschäftsstelle in der Kirchenstraße 7 (heute St.-Martin-Straße) sowie ab 1940 über ein Kindererholungsheim auf dem Weingartsteig und ein Jugendheim in der Bayreuther Straße 17, wo heute das Caritas-Pflegezentrum St. Elisabeth steht. Zusammen mit der „ nationalsozialistischen Gemeinschaft Kraft durch Freude“ übte die NSV mit ihrer „völkischen Sozialpolitik“ den stärksten Einfluss auf die Gesellschaft aus.

Unmittelbar nach der Machtübernahme war in Deutschland die Arbeiterwohlfahrt verboten, das Rote Kreuz mit SA- und SS-Personal gleichgeschaltet und die konfessionellen Wohlfahrtsverbände – Caritas und Diakonie – zum Stillhalten gebracht worden. Die „Förderung und Erhaltung der Volksgesundheit“ sei die „vornehmste Aufgabe“ der NSV, hob im Juni 1937 Kreisleiter Carl Ittameier bei der Eröffnung der Wanderausstellung „Mutter und Kind“ im Großen Rathaussaal hervor.

Was das hieß, verdeutlichte daran anschließend der Kunreuther Arzt Fritsch: Die „Erziehung des deutschen Menschen“, sein „Tun und Handeln“ sei auf „auf das Volksganze einzustellen und er immer wieder an seine Pflichten dem Vaterland gegenüber zu erinnern. . Wenn der Fortbestand des deutschen Volkes gesichert werden soll, müssen in jeder Familie durchschnittlich vier Kinder vorhanden sein.“

Entsprechend dieser Prämisse gab es zuhauf Förderprogramme zur Pflege von „Erbgesundheit“ und „Rassenhygiene“. Das Gesundheitsamt Forchheim führte ab Juli 1939 unter Hinzuziehung von NSV-Vertreterinnen und der NS-Frauenschaft Beratungsstunden in der Stadt und mehreren Landkreisgemeinden über „vernünftige Pflege und zweckmäßige Ernährung“ sowie Kinderkrankheiten wie der „immer noch recht verbreiteten Rachitis“ durch.

Schon fünf Jahre zuvor warb das Hilfswerk Mutter und Kind um Freiplätze für die Erholung von Großstadtkindern. „Es sollen bedürftige Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahre auf die Dauer von 4 bis 6 Wochen zu Erholung geschickt werden“, hieß es in der Bekanntmachung der NSDAP-Ortsgruppe Ebermannstadt im März 1934. Allerdings kamen dafür nur „deutschstämmige Kinder und Jugendliche hiefür infrage“.

Transport aus Oberschlesien

Im Juli 1934 kam ein erster Transport von zehn Kindern aus Oberschlesien, vier Jungen und sechs Mädchen, die in Ebermannstadt und Weigelshofen untergebracht wurden. Als sie nach sechs Wochen Erholung heimfuhren, freute sich der „Wiesent-Bote“ zu sehen, „wie die Kleinen bei ihrer Abreise gesund und blühend aussahen, während sie mit blassen Wangen und unterernährt ankamen. Bei Einzelnen konnte eine Körpergewichtszunahme von 7 bis 10 Pfund festgestellt werden“. Die Versorgung der Ferienkinder sei beispielhaft für einen „Sozialismus der Tat“ und wirkliche „christliche Nächstenliebe“, meinte das Blatt. Nur so fördere man „die Volksgemeinschaft und Verbundenheit deutscher Volksgenossen“.

Aus der Ferienkinderaktion entwickelte sich die Kinderlandverschickung (KLV) zur festen Einrichtung. Nach Forchheim und in die Fränkische Schweiz kamen überwiegend Kinder aus Hamburg, Schlesien und dem Saarland. Umgekehrt brachte die NSV aus der Region Kinder nach Pommern und ins Saarland oder auch – wie im Falle des Landkreises Ebermannstadt – an die Nordsee oder auch nur bis in die Nähe Hofs.

Was den Kindern mit der KLV geboten wurde, gab es für Erwachsene bei der KdF, der Kraft durch Freude. Sie war eine nachgeordnete Organisation innerhalb der Deutschen Arbeitsfront (DAF), der alle Arbeiter zwangsweise angehören mussten, und bot ein umfassendes Freizeitprogramm. Man konnte über sie kulturelle Veranstaltungen, Wanderungen, Sportarten, Pauschalreisen buchen – oder wie ab 1938 auch Sparmarken für den KdF-Wagen kaufen.

Ziel aller dieser Aktivität war vordergründig die Stärkung der Volksgemeinschaft durch Überwindung aller sozialer Schranken. Jeder sollte unabhängig von Einkommen und gesellschaftlicher Stellung genießen können, was bisher Privileg weniger war. Aber: Zum einen galt das nur für „arische“ DAF-Mitglieder, zum anderen waren Arbeiter auf das Wohlwollen ihrer „Betriebsführer“ angewiesen, wenn sie sich für KdF-Reisen anmeldeten und um Urlaub eingaben.

Das von der KdF eingerichtete Amt für „Reisen, Wandern und Urlaub“ entwickelte sich „zwischen 1934 und 1939 zum größten Veranstalter von Pauschalreisen “, schreibt Sascha Howind 2011 in seiner Doktorarbeit über die nationalsozialistische Freizeitorganisation. Es versuchte „gleichzeitig einen staatlich geförderten Billigtourismus zu etablieren und preiswert die bürgerliche Erholungsreise zu kopieren“. Die angebotenen Billigreisen sollten im Schnitt nicht mehr als 35 Reichsmark (RM) kosten, wurden durch staatliche Zuschüsse gefördert und als „Geschenk des Führers an seine Arbeiter“ propagiert.

KdF-Sonderzüge in den Schwarzwald

Im Februar 1934 starteten die ersten KdF-Sonderzüge in den Schwarzwald und ins Allgäu. Dabei kam es zu Verspätungen, langen Wartezeiten und Engpässen in der Verpflegung – kein Wunder, der Massentourismus steckte noch in den Kinderschuhen. Die Situation entspannte sich mit zunehmender Erfahrung, aber auch dadurch, dass touristisch noch weitgehend unbekannte Regionen ins Programm genommen und vor Ort den Parteigliederungen die Betreuung übergeben wurde.

Am ersten August-Sonntag 1935 lief nach 13-stündiger Fahrt gegen Vormittag ein Sonderzug mit 820 Hamburgern in Ebermannstadt ein. 170 von ihnen blieben in Ebermannstadt, 320 übernahm Gößweinstein, je 50 Streitberg und Muggendorf, Unterleinleiter 80 und Heiligenstadt 150. Sie wurden mit Musik vom Bürgermeister und den örtlichen Parteiformationen empfangen, dann im „Marschzug“ durch „einen regelrechten Triumphbogen“ vom Bahnhof zum Marktplatz gebracht und hier auf Privatquartiere verteilt.

Leonhard Schmitt, Bürgermeister und Ortsgruppenleiter, begrüßte „in stolzer Freude“, wie es im Zeitungsbericht heißt, seine Gäste als die „eines Stammes“. Sie seien miteinander „eines Herzens, eines Sinnes, ein Volk“. „Der Dank dafür und daß es so gekommen ist, gebühre dem Führer, weshalb ein begeistertes dreifaches Sieg-Heil auf ihn ausgebracht wurde.“

Bunter Abend in Ebermannstadt

In der einen Woche KdF-Urlaub wurde den Hamburgern in Ebermannstadt ein „Bunter Abend“, ein „Abschiedsabend“ und Wanderungen rund um Ebermannstadt geboten. Höhepunkt der Gastfreundschaft war die Widmung eines Felsens bei der Wallerwarte als „Hummel-Hummel-Nest“. „Jeder Hamburger“ – so der „Wiesent-Bote“ – „schlug sich daraufhin ein Stück von dem Felsen ab, um ihn als Andenken mitzunehmen“. Über die Zeitung bedankten sich die Gäste mit einem Gedicht und einer Lobeshymne auf die Gastgeber und – natürlich – auf das, was die „NS-Gemeinschaft KdF“ politisch beabsichtigte: Alle hätten trotz großer regionaler Ferne, trotz Unterschiede in Konfession und Volkscharakter „ein Gleiches in sich“ gefühlt: „Ihr deutsches Herz“. Allen sei „zur Gewißheit geworden, daß wir zusammengehören, und wir glauben, daß aus solchen Erlebnisfahrten das Gefühl der deutschen Zusammengehörigkeit fester und inniger geschmiedet werden kann.“

Steigerung des Urlaubsverkehrs

Bis 1939 kamen jedes Jahr KdF-Urlauber aus Sachsen, Schlesien, Mecklenburg und Thüringen in die Fränkische Schweiz. Sie wurden überwiegend in Privatquartieren untergebracht zu den von der KdF vereinbarten Preisen. In Ebermannstadt stiegen von 1935 auf 1936 innerhalb eines Jahres die Übernachtungszahlen von 6642 auf 19 171 und die Zahl der Fremden von 610 auf 2432. „Verursacht wurde diese Steigerung“, kommentierte der „Wiesent-Bote“, „zum größten Teil durch die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude mit 989 Urlaubern und 8309 Verpflegungstagen.“ In weitaus geringerem Maß nahmen Einheimische des Landkreises Ebermannstadt an den vom Bayreuther KdF-Gauamt angebotenen Fahrten teil. 1935 waren es 45, die mit der KdF in Urlaub fuhren, 110 nahmen an Wochenendzügen der Kreise Bayreuth und Bamberg teil. Für Forchheim und sein Umland konnten entsprechende Zahlenangaben nicht ermittelt werden.

Erweiterte Kinderlandverschickung

Mit Kriegsbeginn wurden die KdF-Urlaubsreisen eingestellt. Dafür wurde die Kinderlandverschickung ausgebaut – in der ersten Phase bis Mitte 1943 auf freiwilliger Basis, danach als verpflichtende Auslagerung ganzer Schulen. Notwendig wurde die erweiterte Kinderlandverschickung durch den alliierten Luftkrieg auf deutsche Städte. Als Ende Juli 1943 nach schweren Bombenangriffen Hamburg seinen gesamten Schulbetrieb einstellte, wurde der Gau Bayreuth Hauptaufnahmegebiet für vier- bis fünftausend seiner Schüler.

Die unter zehn Jahre alten Kinder wurden bei Pflegefamilien , die älteren geschlossen als Gruppe in sogenannten KLV-Lagern untergebracht und hier von ihren Lehrern versorgt. Im Gebiet des heutigen Landkreises Forchheim wurden insgesamt 19 solcher Lager errichtet: in Gößweinstein sieben mit 500 Schülerinnen und Schülern, in Egloffstein drei, in Doos zwei, in Muggendorf fünf, in Streitberg und Pinzberg je eins. Auch in diesen Lagern und trotz größter Not sorgten Führerinnen und Führer der Hitler-Jugend (HJ) und des Bunds deutscher Mädchen (BdM) für die obligatorische nationalsozialistische Schulung und Ausrichtung.