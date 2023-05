Was gut ist, kommt wieder: Radoslaw Szarek, „Kulturbotschafter“ der Metropolregion und Professor an der Hochschule für Musik in Nürnberg, macht mit der Konzertreihe „young meets old“ zusammen mit Studierenden der Hochschule am Freitag, 5. Mai, Station in der Forchheimer Kaiserpfalz.

Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Neben den Percussion-Klängen stellt sich zum ersten Mal die Jazz-Abteilung der Hochschule für Musik Nürnberg vor. Die Abteilung gehört zum festen Bestandteil der Hochschule und ist durch ihre hervorragende Arbeit deutschlandweit bekannt.

Jazz- und Soulprogramm

Laura Detterbeck, James Pflaum, Michelle Otlacan und Regina Heiß zeigen mit ihrem neu gegründeten Vocal-Jazz-Quartett ein variantenreiches Jazz- und Soul-Programm aus bekannten Standards und Eigenkompositionen. Stimmlich passen die vier Bruno-Rother-Preisträger perfekt zusammen: Dabei haben sie einen ganz eigenen vokalen Sound entwickelt, der beim Zuhören zutiefst berührt. Denn: Vier Stimmen stehen gleichsam für vier Mal mehr Gefühl.

Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Das Konzert findet im Innenhof der Kaiserpfalz statt, bei widrigem Wetter wird im Erdgeschoss des Pfalzmuseums konzertiert. red