Die VCD-Ortsgruppe Forchheim ist von der Stadt Forchheim nunmehr offiziell aufgefordert worden, sich an der Bauleitplanung für das neue Baugebiet bei Kersbach zu beteiligen. Die Pläne liegen öffentlich im Bauamt der Stadt Forchheim aus und sind auch im Internet einzusehen. Beim virtuellen VCD-Infotreff am Mittwoch, 31. März, ab 19 Uhr wird darüber diskutiert. Weitere Themen, mit denen sich der VDC aktuell beschäftigt, sind die Fußgängerprobleme, insbesondere an Ampeln, Tempo 30, der Busverkehr, zu dem möglicherweise erste Ergebnisse bereits beim virtuellen VCD-Infotreff vorgestellt werden können, und die Bahnstrecke Forchheim-Ebermannstadt. Es wurden auch Interessentengruppen/Arbeitskreise gegründet: ÖPNV-Bus (1/21), ÖPNV-Bahn (2/21), Fahrrad (3/21), Fußgänger (4/21), Tempo 30/Auto allgemein (5/21). Diejenigen, die für eines dieser Themen erfasst wurden, haben eine gesonderte E-Mail erhalten. All jene, die über solche Themen detaillierter unterrichtet werden wollen und/oder aktiv mitarbeiten möchten, können dies unter Angabe des jeweiligen Themas beziehungsweise Aktenzeichens via Telefon unter 09191/736111 oder per E-Mail an vcd@hoernlein-r.de tun. Die Anmeldung für das nächste Infotreffen kann auch via E-Mail oder über den Meeting-Link https://meet.jit.si, Konferenzname "VCD- FO- InfoTreff", erfolgen. red