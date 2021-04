Viktoria Teich­mann wurde für den Standesamts­bezirk Egloffstein zur neuen Standes­beamtin ernannt. Dazu überreichte ihr Bürgermeister Stefan Förtsch (CSU/FWA) bei der Ernennung die Urkunde und einen Blumenstrauß.

Zum Standes­beamten darf nur ernannt werden, wer die fachliche Qualifikation hat, erfolg­reich an Fachlehrgängen mit Abschlussprüfung teilgenommen hat und zusätzliche ein hohes Maß an Integrität, Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit aufweisen kann, betonte Bürgermeister Stefan Förtsch. All das treffe auf Viktoria Teich­mann zu.

Die junge Frau begann 2007 ihre Lauf­bahn im öffentlichen Dienst am Landratsamt in Forchheim. Nach ihrer Ausbildung war sie in verschiedenen Abteilungen des Land­rats­amts Forchheim tätig.

Im Februar 2020 wechselte sie zum Markt Egloffstein , den sie nun als Standes­beamtin unterstützt. Da die Bestellung zur Standes­beamtin vom Gemeinde­rat beschlossen werden muss, lag dieser Beschluss dem Gremium vor und wurde einstimmig befürwortet. map