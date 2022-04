Sie bringen es auf 585 Jahre Mitgliedschaft im Trachtenverein „D’Wiesenttaler“ Muggendorf: Bernhard Distler, Mina Pöhlmann, Bernadette, Rene und Andreas Ruß (je 25 Jahre), Ingeborg und Erwin Neubauer, sowie Franz und Ilse Thürmer (40), Irmtraud Wehrfritz , Fritz Wehrfritz , Paul und Heinrich Pöhlmann (sogar 75). Die Letztgenannten waren schon Mitglieder der Kindertanzgruppe, die erstmals an Erntedankfest 1949 am Oberen Markt auftrat. Paul und Heinrich Pöhlmann gehören zudem zu den Gründungsmitgliedern der Wiesenttaler Musikanten im Jahr 1967. Sie spielen in der Volksmusikgruppe heute noch ihre Mundharmonikas.

Der Vorsitzende des Trachtenvereines , Robert Zehntner, würdigte die langjährige Vereinstreue und das aktive Wirken der Geehrten im Traditionsverein. Der Vorsitzende freute sich, nach zwei Jahren Stillstand wieder eine Hauptversammlung abhalten zu können. Es sei in dieser Zeit aber auch nicht viel passiert. Die Ausgestaltung der Muggendorfer Kirchweih und des Erntedank- und Kürbisfestes waren eine Miniausgabe, „damit die Glut nicht erlischt“, so Zehntner. Chantal Thürmer überbrachte die Grüßedes Trachtengauverbandes Oberfranken.

In der Versammlung im Gasthof „Wolfschlucht“ wurde der Vorstand neu gewählt Für die nächsten vier Jahre im Amt bleiben: Robert Zehntner (Erster Vorsitzender), Horst Christa (Zweiter Vorsitzender), Chantal Thürmer (Kassiererin), Christl Daut (Schriftführerin), Horst Christa (Vortänzer), Laura Berner und Sabrina Coler (Jugendleiterinnen), Sandra Pöhlmann (Trachtenbeauftragte) und Gerd Seybert (Musikwart). Beisitzer sind Lukas Seyberth und Jonas Daut.

Für heuer erhofft sich der Vorsitzende wieder mehr Normalität im Vereinsleben. So werde es an der Muggendorfer Kirchweih wieder ein Tanz- und Musikprogramm geben. Die Kerwa am Sonntagnachmittag wird erstmals vom Oberen Markt in den Wiesentweg verlagert und auf dem Gelände des Gasthofes „Wolfschlucht“ abgehalten. Vom Erntedank- und Kürbisfest werde es wieder eine Miniausgabe geben. Bei der zentralen Feier zu „50 Jahre Markt Wiesenttal “ am Rathausvorplatz spielen die Wiesenttaler Musikanten zum Frühschoppen.

Marktrat Manfred Bischoff überbrachte die Grüße der Gemeinde. „Wir haben in Muggendorf Vereine, um die uns viele beneiden“, waren seine anerkennenden Worte. hl