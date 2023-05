Englisch Reading Contest in der Regierung von Oberfranken – Die Siegerinnen und Sieger des oberfränkischen Vorlesewettbewerbs in Englisch 2023 stehen fest!

Die Endrunde zum Vorlesewettbewerb in englischer Sprache für Schülerinnen und Schüler der oberfränkischen Mittelschulen fand in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal in der Regierung von Oberfranken statt. Nun stehen die Siegerinnen und Sieger fest: Den 3. Platz belegte Vanessa Nagengast von der Mittelschule Ebermannstadt aus dem Schulamtsbezirk Forchheim. Platz 2 teilen sich Hristos Stefanov Dimitrov von der Heiligkreuz Mittelschule Coburg für den Schulamtsbezirk Coburg und Lilianna Schleedorn-Ziecina von der Hofecker Mittelschule Hof für den Schulamtsbezirk Hof. Als Siegerin ging Angelica Whilby von der Mittelschule Hirschaid aus dem Schulamtsbezirk Bamberg hervor.

Der Wettbewerb verlief in mehreren Stufen: Zunächst ermittelten die einzelnen Schulen ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann in ihrem Schulamtsbezirk erfolgreich sein mussten. In die Endrunde des Wettbewerbs bei der Regierung von Oberfranken hatten es zwölf Jugendliche der 8. Jahrgangsstufe geschafft.

Die Siegerinnen und Sieger erhielten als Anerkennung Urkunden. Die vier Wettbewerbsbesten konnten sich zusätzlich über anspruchsvolle 3D-Puzzles zu Sehenswürdigkeiten in England freuen, die von der Oberfrankenstiftung gestiftet worden waren. red