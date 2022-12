Am 16. Dezember fuhren vier Franken mit dem Missionsverein „Lasst uns gehen“ aus Heiligenstadt 1000 Weihnachtspäckchen nach Bad Neuenahr–Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Auch in diesem Jahr wollte der Verein den Kindern im Flutgebiet eine Freude bringen.

Dank vieler Spender und freiwilliger Helfer konnten in den letzten Wochen 1000 Päckchen mit Kuscheltieren, Schokolade, Spielzeug und mehr gepackt werden. Vor Ort organisierte der Verein „Trümmertrupp “ die Verteilungsstationen und die Einladung der Kinder. Beide Vereine bildeten das „Team Christkind 2.0“.

Am Samstag wurde die Aktion in Laach bei Mayschoß in einem Versorgungszelt und in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesttartet. Trotz großer Kälte und hoher Anzahl an kranken Kindern kamen viele und freuten sich sehr über diese Überraschung.

Zwei Geschwister nahmen dankbar ihr Geschenk entgegen, ihnen hatte die Flut alle ihre Spielsachen weggespült. Eine Mutter mit zwei Kindern nahm noch ein weiteres Geschenk für das Nachbarskind mit. Zwei Geschenke wurden für ein Großelternpaar mitgenommen, denen so wenig blieb, dass sie ihren Enkeln kaum etwas kaufen können.

An vielen Stellen merkte man, dass die Bewohner ihre Heimat aufbauen und wieder gestalten möchten. Einige Spielplätze wurden schon neu errichtet, Hotels und Restaurants öffnen in kleinen Schritten wieder. Doch sah man auch Bereiche, wo kaum ein Aufbau zu erkennen war.

Wer gerne unterstützen möchte, kann spenden an die Sparkasse Heiligenstadt , IBAN: DE27 7705 0000 0810 9182 27, BIC: BYLADEM1SKB. Weitere Infos gibt es online unter lasst-uns-gehen.de.

Silvia Bärnreuther