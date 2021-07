In der Nacht von Sonntag, 11. Juli, auf Montag, 12. Juli, sind am Nordring im Forchheimer Ortsteil Kersbach insgesamt vier Fahrräder entwendet worden, welche an einem Gartenzaun angekettet waren. Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um ein graues und ein blaues Damenrad der Marke Cube, ein weiß-violettes Kinderrad der Marke Bulls sowie um ein weiteres grün-schwarzes Kinderrad der Marke Bulls. Wer kann Hinweise geben?