Der Gemeinderat Hallerndorf tagt am Dienstag, 25. Mai, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Drei Bauanträge, darunter ein Neubau von vier Doppelhäusern und eines Einfamilienhaus in Trailsdorf sowie der Neubau einer landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzten Lager- und Maschinenhalle in Hallerndorf stehen auf der Tagesordnung. Des Weiteren wird es um die Sanierung der Grund- und Mittelschule Hallerndorf und die kommunalen Verkehrsüberwachung gehen. red