Als erste Schule Bayerns hat die Grund- und Mittelschule Gößweinstein das „Schule:Global“-Siegel erhalten. Im feierlichen Rahmen wurde dieses durch Maike Zepp von Schule:Global überreicht, die dafür aus Bonn nach Gößweinstein angereist ist.

Im Text des Zertifikates heißt es: „Schule:Global und der Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch (AJA) bescheinigen, dass die Grund- und Mittelschule Gößweinstein die Kriterien für eine weltoffene Schule im Sinne eines Lern- und Lebensraums erfüllt, in dem alle Zugang zu internationalem Austausch und interkultureller Bildung erlangen können – für ein friedvolles und respektvolles Miteinander in einer globalisierten Welt.“

Engagement bringt neue Chancen

Durch die Aufnahme ukrainischer Kinder und Jugendlicher wurde die Schülerschaft seit letztem Frühjahr sehr viel internationaler und bunter. Hier wird bei allen Schwierigkeiten und Problemen aber auch ganz klar deutlich: Der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus bietet interessante Chancen. Diese positiven Effekte werden in Zukunft ausgebaut, indem Partnerschaften mit Schulen anderer Länder angebahnt und so den Schülerinnen und Schülern der Kontakt zu Gleichaltrigen aus anderen Nationen ermöglicht wird – per Brief, digital oder auch persönlich. Dafür erhält die Schule professionelle Unterstützung von Schule:Global und dem Arbeitskreis „gemeinnütziger Jugendaustausch“.

Mit Stolz konnten in der neuen Turnhalle der Schule Gößweinstein Stefanie Friedrich (Ansprechpartnerin an der Schule Gößweinstein für Internationalen Austausch), Schulleiterin Andrea Kohl sowie Bürgermeister Hanngörg Zimmermann das Schule:Global-Siegel aus den Händen von Frau Zepp entgegennehmen. In der dreijährigen Laufzeit des Siegels hat sich die Grund- und Mittelschule Gößweinstein weitere Ziele gesetzt. Bereits in der Grundschule soll eine virtuelle Partnerschaft zu einer Schule im deutschsprachigen Ausland angebahnt werden. Langfristig sind ein reeller Schüleraustausch in der Mittelschule und interkulturelle Begegnungen im Schulalltag in Planung. Kulturelle Vielfalt soll sich als Leitgedanke des Miteinander-Lernens in der Schule verfestigen.

Über Schule:Global

Schule:Global ist eine deutschlandweite Initiative zur Förderung von interkultureller Bildung und Internationalisierung an Schulen. Ziel der Initiative ist es, die interkulturelle und globale Kompetenz der Schülerschaft in allen Schulformen zu stärken und Lehrkräfte zu unterstützen. Damit werden die Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben in einer weltoffenen, nachhaltigen und diversen Gesellschaft geschaffen und gefördert.

Das Siegel Schule:Global wird an Schulen verliehen, die in den Bereichen interkulturelle Bildung und Begegnung, Vielfalt sowie internationaler Austausch aktiv sind oder es werden wollen. Weitere Info gibt es online unter schule-global.de. red