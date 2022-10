In einer Feierstunde in St. Gereon Forchheim hat Landrat Hermann Ulm langjährige Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks ( THW ) ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen am Bande für 25-jährige Dienstzeit erhielten Tauchgruppenleiter Jürgen Heidecke, Ausbildungsbeauftragter Jürgen Hoppe und Claas Vortmann, Experte für Auslandseinsätze vom THW-Ortsverband Forchheim sowie die stellvertretende Ortsbeauftragte des THW-Ortsverbandes Kirchehrenbach Karoline Kötter.

Für 40 Jahre Dienstzeit erhielt Thomas Albert , der bereits seit 1991 als Ortsbeauftragter für den THW-Ortsverband Kirchehrenbach tätig ist, das Ehrenzeichen am Bande. Auch Gerald Kauppert aus Möhrendorf wurde für seine über 40-jährige Dienstzeit beim THW-Ortsverband Forchheim geehrt.

Das Große Ehrenzeichen für 50-jährige Dienstzeit beim Technischen Hilfswerk erhielten mit großer Anerkennung Jakob Endres, Josef Krauß und Wolfgang Wilfling vom Ortsverband Forchheim . Vom Ortsverband Kirchehrenbach wurden Alfred Gebhard, Günther Hofmann und Helmut Pieger für über 50 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit geehrt.

Für ihr langjähriges und bewundernswertes ehrenamtliches Engagement wurden Manuela Häfner und Doreen Strübing mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Seit den Jahren 2006 beziehungsweise 2008 sind beide in der ambulanten Pflege als Altenpflegerinnen bei der Diakoniestation Forchheim tätig. Darüber hinaus engagieren sich die beiden zusätzlich in den Betreuungsgruppen der Diakoniestation Forchheim mit der Übernahme regelmäßiger Einzelbetreuung von hilfebedürftigen Personen zur Entlastung pflegender Angehöriger.

Durch ihre Initiative und unablässigen Bemühungen konnten beide ihren über viele Jahre gehegten Wunsch, einen Sinnesgarten für an Demenz erkrankte Menschen zu schaffen, in die Realität umsetzen. red