An Christi Himmelfahrt wird schon viele Jahrzehnte eine Maiandacht an der Lindelbergkapelle gefeiert. Heuer zog diese Maiandacht für den Frieden 103 Gläubige aus allen vier Himmelsrichtungen an: Großenbuch, Kleinsendelbach, Neunkirchen, Eckental, Wolfsberg, Sollnberg, Weißenohe . Sogar aus Obertrubach kamen Gläubige , um von der Gottesmutter den Frieden zu erbitten. Musikalisch begleitet wurde diese Andacht vom Bläserchor unter der Leitung von Hans Singer.

Pfarrer Andreas Hornung nahm das Gnadenbild der Knotenlöserin, das in der Wallfahrtskirche St. Peter am Perlach in Augsburg hängt, zum Anlass, Maria als Knotenlöserin anzurufen. Sie möge doch die vielfachen Knoten in der Welt helfen zu lösen. In einer Litanei, die die zahlreichen Knoten unserer Zeit benannte, baten die Menschen: „Löse die Knoten!“ Die Knoten, der Spannungen in den Familien, die Knoten der Gewalt und des Krieges, die Knoten der Verletzungen der Menschenrechte, die Knoten der schwer Verwundeten und der traumatisierten Opfer des Krieges und die Knoten aller, die unter widrigen Umständen Tag für Tag Zeichen des Friedens und der Versöhnung setzen.

Beten für den Weltfrieden

Pfarrer Andreas Hornung betete am Ende der Andacht: „ Gottesmutter , du Knotenlöserin, löse die Verstrickungen unserer Herzen und die Knoten unserer Zeit.“ Er bat die Gläubigen : „Hören wir nicht auf, täglich unter dem Schutz der Knotenlöserin, für den Frieden in der Welt zu beten.“ Eine Teilnehmerin, die am Ende vor der Kapelle stand, sagte: „Der weite Weg hat sich gelohnt. Wir müssen den Himmel bestürmen, damit endlich Friede wird.“ red