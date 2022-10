An der Kirchweih in Hausen stehen die Traditionen im Vordergrund. Sie werden durch den Verein Deutsche Brüder seit jeher aufrechterhalten.

Vier Anlaufstellen gibt es noch, den „Berghof“, die Sportgaststätte, den „Schwarzen Amboß“ und die „Kronen“-Wirtschaft in der Ortsmitte. Sie wird vom Verein Krone Hausen bewirtet. Dieter Hofmann vom Leitungsteam steht hinter dem Tresen. Er erzählt von den jungen und den alten Deutschen Brüdern. Die Jungen sind für den Erhalt der Kirchweihtraditionen zuständig. Und da wird nicht einfach ein ausgewählter Baum im Wald umgesägt, er wird einen Tag vor dem Aufstellen bei der „Kronen“-Wirtschaft sorgsam mitsamt der Wurzel ausgegraben. Er wird erst kurz vor dem Aufstellen mit einer Handsäge abgesägt. Etwa 30 Meter groß war der Baum in diesem Jahr, das Kommando hatten mit Mark Fabian ein junger Deutscher Bruder und Daniel Nickel ein alter Deutscher Bruder. „So wird die Erfahrung weitergegeben“, erklärt Dieter Hofmann.

Die Heroldsbacher Volksmusik begleitete das Spektakel. Sie gab auch beim Eierringtanz am Montagnachmittag den Takt an. Hier schlüpfen die jungen Damen in die wundervolle historische Hausener Tracht. „Sie wird von Mitgliedern des Trachtenvereins ausgeliehen und die Größe angepasst“, verrät Tim Zocher. Er ist ein junger Deutscher Bruder und hat den Ablauf mitorganisiert. Beim Austanzen war er selbst dabei, den Sieg errang aber das Tanzpaar Nadja Rauh und Andy Kupfer. Viele Besucher verfolgten den Eierringtanz am Dorfplatz. erl