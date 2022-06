Für folgende Veranstaltungen der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Forchheim gibt es noch freie Plätze:

Forchheim:

Online-Vorträge:

Rechte pflegender Angehöriger (FO135). Am Mittwoch, 22. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr.

EDV:

Workshop Smartphone – Datenschutz und Privatsphäre (FO232). Am Montag, 20. Juni, von 18 bis 21 Uhr.

Smartphone für Neueinsteiger und Anfänger – 50plus (FO230D). Ab Mittwoch, 22. Juni, von 8.15 bis 11.15 Uhr, 3 Mal.

Den Büroalltag am PC problemlos meistern (Office 2016) (FO240B). Ab Mittwoch, 22. Juni, von 18.30 bis 21.30 Uhr, 5 Mal.

Workshop : Serienbriefe mit Word 2016 (FO251). Am Donnerstag, 23. Juni, von 18 bis 21 Uhr. Und ab Donnerstag, 23. Juni, von 9 bis 11.30 Uhr, 5 Mal.

Tabellenkalkulation mit Excel 2016 – Aufbaukurs (FO261).

Ab Donnerstag, 23. Juni, von 18 bis 21 Uhr, 4 Mal.

Gesundheit:

Latin Feeling pur – Salsa und viel mehr (FO542). Ab Mittwoch, 22. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr, 5 Mal.

Aquapower (FO523B). Ab Dienstag, 21. Juni, von 20 bis 20.45 Uhr, 10 Mal.

Aquajogging (FO519A). Ab Freitag, 24. Juni, von 18 bis 19 Uhr, 10 Mal.

Wanderungen:

Vom Schloss Spielberg zum Hahnenkammsee (SE008).

Am Mittwoch, 15. Juni, von 8 bis 16 Uhr.

Außenstelle Morschreuth:

Kräuterführung – Wildkräuter des Sommers (MO021). Am Freitag, 24. Juni, von 16 bis 19.30 Uhr.

Anmeldung und Information:

Am VHS-Zentrum in Forchheim in der Hornschuchallee 20. Zudem sind Informationen auch telefonisch erfragbar beziehungsweise auch Anmeldungen möglich. Unter der Telefonnummer 09191/861060 wartet ein VHS-Mitarbeiter auf den Anruf. Auch im Netz können Interessenten weitere Details erfahren. Einen Internetauftritt gibt es ebenfalls: www.vhs-forchheim.de. red