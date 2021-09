Die VHS des Landkreises Forchheim bietet von Dienstag, 26. Oktober, bis Mittwoch 27. Oktober, eine Studienreise zur Francisco-de-Goya-Ausstellung unter Leitung von Toni Eckert nach Basel an. Die Fondation Beyeler widmet Francisco de Goya (1746–1828) dort eine der bisher bedeutendsten Ausstellungen außerhalb Spaniens. Goya ist einer der letzten großen Hofkünstler und der erste Wegbereiter der modernen Kunst. In der Ausstellung sind über 70 Gemälde und eine Auswahl meisterhafter Zeichnungen und Druckgrafiken versammelt. Nähere Informationen erhalten Interessenten an der Studienreise unter www.vhs-forchheim.de oder unter der Telefonnummer 09191/86-1060. Foto: vhs