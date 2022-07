Nach zweijähriger Pause waren Delegationen aus den Forchheimer Partnerstädten zu Gast am Annafest.

Zum Bieranstich des Volksfestes kam aus den Partnerstädten Braunau (Broumov, Tschechien), Gherla (Rumänien), Roppen (Österreich), Rovereto (Italien), Le Perreux-sur-Marne (Frankreich) und Pößneck (Thüringen) jeweils eine Gruppe, bestehend aus Bürgermeister, Stadt- oder Gemeinderäten nach Forchheim .

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein begrüßte die europäischen Freunde. Die Gäste durften zusammen mit den Forchheimer Partnerschaftsbeauftragten zunächst Teile der Festungsanlage bei einer Führung besichtigen, anschließend ging es in die Fränkische Schweiz zur Brennerei Peterhof in Ortspitz mit kleiner Verkostung. Zum gemeinsamen Austausch gab es Mittagessen im Berggasthof Hötzelein in Regensberg.

Am Nachmittag nahmen alle am kleinen Annafestzug teil und ließen den zweiten Abend in geselliger Runde auf dem Annafest ausklingen, bevor am nächsten Vormittag bereits der Abschiedsempfang auf dem Programm stand.

„Wir haben uns sehr gefreut, endlich wieder unsere europäischen Freundinnen und Freunde aus unseren Partnerstädten zum Annafest begrüßen zu dürfen und gemeinsam unbeschwerte Stunden genießen zu können“, sagt Nico Cieslar, Leiter des Tourismusmanagements. In den nächsten Monaten seien Fahrten nach Gherla, Le Perreux und Pößneck geplant, um die Freundschaften weiterhin zu pflegen. red