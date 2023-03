Ein verzweifelter Täuschungsversuch eines 30-Jährigen, der mit einem nicht versicherten E-Scooter in Forchheim unterwegs war, ist gescheitert. Am späten Montagabend war einer Streife der Verkehrspolizei Bamberg der Mann auf seinem E-Scooter mit abgelaufenem grünen Versicherungskennzeichen aufgefallen. Bei der Kontrolle damit konfrontiert, beteuerte er allerdings, seinen E-Scooter bereits neu versichert und lediglich vergessen zu haben, das neue schwarze Versicherungskennzeichen anzubringen. So wurde ihm die Gelegenheit gegeben, die angeblich bestehende Versicherung nachzuweisen. Er ließ sich damit jedoch drei Tage Zeit und schickte den Beamten am Donnerstagabend das Digitalfoto eines neuen Versicherungskennzeichens zu. Die Polizisten bohrten nach und nahmen Einsicht in den dazugehörigen Versicherungsvertrag. Dieser war allerdings erst am Vortag, also zwei Tage nach der Verkehrskontrolle , abgeschlossen worden. So fiel der verzweifelte Täuschungsversuch auf und der Mann muss sich für seine Fahrt ohne Versicherungsschutz strafrechtlich verantworten.