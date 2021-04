Der Markt Wiesenttal muss wegen erforderlicher Rohrleitungseinbindungen in das Rohrnetz in den Ortsteilen Trainmeusel, Wartleiten und Birkenreuth die Trinkwasserversorgung unterbrechen.

Voraussichtliche Versorgungsunterbrechung im gesamten Ortsbereich: Birkenreuth am Montag, 3. Mai, von 9 bis 16 Uhr; Wartleiten am Dienstag, 4. Mai, von 9 bis 16 Uhr; Trainmeusel am Mittwoch, 5. Mai, von 9 bis 16 Uhr.

Daher werden alle Anwohner gebeten, folgende Punkte zu berücksichtigen. Vor Beginn der Versorgungsunterbrechung: das Ventil vor dem Wasserzähler schließen, Wasservorräte anlegen. Während der Unterbrechung: alle Wasserentnahmestellen unbedingt geschlossen halten, einschließlich Spülkästen; Geräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler nicht in Betrieb nehmen. red