Die Stadt Forchheim weist in einer Pressemitteilung daraufhin, dass das Einwohnermeldeamt und das Standesamt in der Sattlertorstraße 5 in Forchheim am Donnerstag, 22. Dezember, nur von 8 bis 14 Uhr geöffnet haben. Ab 14 Uhr sind die Schalter wegen einer betrieblichen Veranstaltung geschlossen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Verschiedene Anliegen können auch online über das Bürgerservice-Portal buergerservice-portal.de/bayern/forchheim erledigt werden.

Zwischen Weihnachten und dem Drei-Königs-Tag, 6. Januar 2023, sind die Ämter außerhalb der Feiertage zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Diese lauten wie folgt: Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr; Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr (durchgehend); Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Für das Einwohnermeldeamt und Ordnungsamt müssen vorab keine Termine vereinbart werden. Für das Einwohnermeldeamt bitte beachten: 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten ist Annahmeschluss!

Bürgerinnen und Bürger können ihre Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung persönlich, telefonisch und per E-Mail kontaktieren. Ein persönlicher Besuch ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, bitte beachten Sie auch bei der telefonischen Erreichbarkeit die Öffnungszeiten. red