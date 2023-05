Zum Bericht „Durchfahrt bleibt ein Nadelöhr“ (Heimat-Monitor) vom 26. April:

Es drängt sich die Frage auf, was hat sich eigentlich in den fünf Jahren verkehrlich gegenüber dem Planfeststellungsverfahren 2019 bei der Ortsumfahrung Dormitz getan? Zumindest ist der damalige DTV-Wert (durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung) bei der Zählstelle westlich des Ortsausgangs von ehemals 10.749 für 2021 auf 8473 (beides Kfz ) gefallen – also nicht 10.000 Fahrzeuge täglich, wie geschrieben. Rückgang mal eben etwas über 20 Prozent (beim Schwerverkehr über 3,5 Tonnen etwas über fünf Prozent; Quelle: Bayerisches Straßeninformationssystems Baysis), Tendenz auch unter dem Motto „Umstieg aufs Rad“ eher weiter fallend. 15 Prozent mehr Verkehr 2035 gegenüber 2018, wie von Amtsstellen übernommen, sind unglaubwürdiger denn je. Ja, Nadelöhr bleibt Nadelöhr. Häuser, die den Gehweg eng an die Fahrbahn drängen, stehen auch Jahre später noch.

Bayern ziert sich auch weiterhin, den Flächenverbrauch wirklich senken zu wollen – Boden ist noch vor dem Wasser unser kostbarstes Gut – einfach nicht zu vermehren.

Was soll passieren, um die Menschen im unmittelbaren Schalleinzugsgebiet längs der Ortsdurchfahrt mit schallsenkenden Maßnahmen mehr Lebensqualität zukommen zu lassen? Offenbar außer dem Wahlkampfgetöse „Mehr Umfahrungen“ eher nichts. Eine Sanierung der Fahrbahnoberfläche – Fehlanzeige. Und mit dem E-Auto trägt ohnehin jeder zur Verbesserung der Luftqualität bei, auch bei der Ortsdurchfahrt Dormitz.

Quintessenz: Bayerische Staatsregierung, pfleg mal deine derart verkommenen Ortsdurchfahrten, bevor du Pläne für bodenraubende Umfahrungsstraßen vorlegst! Dann braucht sich auch keiner zu grämen, können wie hier fast 1500 Einwendungen nicht bearbeitet werden.

Bernhard Birnfeld

Neunkirchen am Brand