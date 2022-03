Am Donnerstagvormittag ist in Urspring ein Verkehrsschild durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Vermutlich ein Lastwagen mit Auflieger bog in einem zu weiten Bogen nach rechts in Richtung Wannbach ab und touchierte dabei mit seiner linken Flanke das Standrohr eines Verkehrszeichens, welches dadurch herausgerissen wurde. Der Fahrer hat laut Polizei die Kollision wahrscheinlich nicht bemerkt und fuhr weiter. Es entstand ein Schaden von über 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Lastzug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu melden, Telefon 09194/7388-0.