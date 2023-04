In einer Feierstunde im Kulturraum St. Gereon Forchheim überreichte Landrat

Hermann Ulm Ehrenzeichen für langjährige, verdienstvolle Dienstzeit beim Technischen Hilfswerk ( THW ) und Dankurkunden für Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung.

Das Ehrenzeichen am Bande für 40-jährige Dienstzeit beim Technischen Hilfswerk erhielt Roman Haase aus Pretzfeld. Aktuell ist er im Technischen Zug des THW-Ortsverbands Kirchehrenbach zur Unterstützung in der Fachgruppe Notversorgung und -instandsetzung eingesetzt.

Ferner erhielt Wolfgang Rammler aus Forchheim das Ehrenzeichen. Er hat sich im THW-Ortsverband Forchheim nicht nur in unzähligen Einsätzen hervorgetan, sondern auch als Truppführer im Bergungszug beziehungsweise im Bereich Logistik/Verpflegung.

Die Dankurkunden für Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung wurden vom Bayerischen Staatsminister des Innern Joachim Herrmann an langjährige Kommunalpolitiker des Landkreises Forchheim verliehen. Mit der kommunalen Dankurkunde werden regelmäßig Personen ausgezeichnet, die sich um das Wohl ihrer Heimatgemeinden, um den Landkreis Forchheim sowie um die dort lebenden Menschen in hohem Maße über mehrere Wahlperioden hinweg verdient gemacht haben. Im Kulturraum St. Gereon wurden aktuelle und ehemalige Gemeinderäte aus der Gemeinde Wiesenthau und dem Markt Wiesenttal gewürdigt. Die Dankurkunden für Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung wurden durch Landrat Hermann Ulm ausgehändigt an (Gemeinde Wiesenthau) Johann Böhmer (2002 – 2020), Karl Krolopper (2002 – 2020), Ernst Messingschlager (2002 – 2020), Josef Messingschlager (2002 – 2020); (Markt Wiesenttal) Roland Knauer (2002 – 2020) und Günter Schürer, Dritter Bürgermeister des Marktes Wiesenttal.

Ulm würdigte das umfassende ehrenamtliche Engagement aller Ausgezeichneten in der Kommunalpolitik und des THW und sprach Lob und Anerkennung aus. red