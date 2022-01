Am Dienstagabend hat eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Wiesent in Ebermannstadt einen merkwürdigen Geruch im Treppenhaus festgestellt und daraufhin die Polizei in Ebermannstadt informiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft führten die Polizeibeamten eine Wohnungsdurchsuchung durch.

Hierbei konnte zwar der 22-jährige Mieter nicht angetroffen werden, dafür waren drei junge Männer im Alter zwischen 15 und 19 in den Räumen. Die Durchsuchung der Jugendlichen verlief negativ, allerdings befanden sich auf dem Tisch vor ihnen diverse Betäubungsmittel sowie Rauschgiftutensilien. Noch während die Polizisten in der Wohnung waren, kam ein weiterer 19-Jähriger hinzu. Der Besucher war mit dem Auto gefahren; bei ihm wurden ebenfalls Betäubungsmittel gefunden. Alle vier Männer erwartet nun eine Anzeige wegen verschiedener Drogendelikte. Auf den Autofahrer kommt zusätzlich noch eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss hinzu. pol