Am Sonntagabend haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth bei einem 20-jährigen Polen ein Butterflymesser sichergestellt. Der junge Fahrer wurde mit seinem Fahrzeug an der Autobahnanschlussstelle Trockau in Richtung Nürnberg kontrolliert. Er muss sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.