Am Dienstagnachmittag hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth einen BMW X1 mit italienischem Händlerkennzeichen auf dem Autobahnparkplatz Sophienberg kontrolliert. Der Wagen fuhr zuvor auf der A 9 in südlicher Richtung. Der 30-jährige Fahrer aus Italien gab an, das Auto in einem anderen Landkreis gekauft zu haben. Um den Wagen nach Italien zu überführen, brachte er sogenannte Targa-Prova-Kennzeichen an. Dies ist jedoch nicht erlaubt, da der Zulassungsvorgang im jeweiligen Zulassungsland abgeschlossen werden muss. Die Weiterfahrt wurde deswegen untersagt. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und Zulassungsverstößen verantworten. pol