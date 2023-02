Beim Ortsverband Ebermannstadt des Sozialverbandes VdK fand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt. Den neuen Vorstand bilden Helga Kuplich-Schramm (Vorsitzende), Hedwig Hack (Zweite Vorsitzende), Elisabeth Vorstoffel (Kassierin), Cornelia Eder (Schriftführerin), Anneliese Grüning (Frauenbetreuerin), Elisabeth Metzner (Jugendvertreterin) sowie Armin Dittrich und Herbert Saam (Beisitzer).

Der alte Vorstand unter der Vorsitzenden Bärbel Stief wurde gebührend unter anderem von Landrat Hermann Ulm verabschiedet.

Am 1. März findet im Schützenhaus um 14.30 Uhr der Kaffeenachmittag mit Vortrag von Cornelia von Aufseß zum Thema „Zeitgeschenk“ (Begleitung im Alltag) statt. Das neue Projekt „Zeitgeschenk“ des VdK Ebermannstadt wird vorgestellt. Wie die Nichtteilhabe des Menschen die Vereinzelung und Einsamkeit zur Folge haben kann, sei gegenwärtig ein großes Thema. Nicht mehr teilhaben zu können an gesellschaftlichen Angeboten habe Auswirkungen auf den einzelnen Menschen. Das Gemeinsame, das Miteinander sei dem VdK ein großes Anliegen. Zeit schenken und Zeit geschenkt bekommen, und das aus den eigenen Reihen für die Mitglieder, die nicht mehr mobil sind, wird in einem kurzen Vortrag vorgestellt. red