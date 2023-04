„Marcelini & Oskar“ präsentieren eine Best-of-Show am Freitag, 28. April, um 20 Uhr im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9. Unter dem Titel „Mit Abstand … das Beste“ sind Zauberkunst, Bauchreden, Comedy, Puppenspiel und Musik in einer einzigartigen Varieté-Mischung zu erleben. Über zehn Jahre präsentierten die beiden das „Donnerwetter-Varieté“ in Forchheim und nun das Beste aus den letzten 30 Jahren „Marcelini“. Tickets unter jtf.de. Foto: Marcelini