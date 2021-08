Am Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim (EGF) fand der Spendenlauf der Unterstufe statt, unterstützt von der Schülermitverantwortung und der Sportfachschaft. Bei diesem Lauf sammeln die Schüler der fünften und sechsten Klassen mit Hilfe ihrer Familien und Freunde Spenden für die Hilfsorganisationen , die vom EGF unterstützt werden („Orienthelfer“ in Syrien, „Duang Prateep Foundation“ in Thailand und „We Care For Them“ in Uganda).

Durch die großartige Spendenbereitschaft der Familien der Unterstufenschüler kam eine stolze Summe von 4500 Euro zusammen, welche auf die drei Hilfsorganisationen aufgeteilt wurde.

Die anwesende Janina Möck, Leiterin der Hilfsorganisation „We Care For Them“ in Uganda, war sichtlich erfreut über den Spendenbetrag. Laut Janina ist dies die einzige Schulspende für ihre Organisation seit Ausbruch der Pandemie. Die Spendenbereitschaft habe verständlicherweise in den letzten eineinhalb Jahren stark nachgelassen hat. Umso erfreulicher sei es, dass der Spendenlauf des EGF in diesem Jahr noch stattfinden konnte.

Die „Duang Prateep Foundation“ in Thailand, vertreten von Kolja Lücking, freut sich auch sehr über die Unterstützung. Thailand werde momentan (im Juli 2021) von der ersten echten Covid-Welle überrannt, was die Arbeit der Organisation enorm erschwere. Da helfe jeder Euro.

Der Restbetrag geht an die „Orienthelfer“, die unermüdlich im vom Krieg zerrissenen Syrien Kindern zur Seite stehen und ihnen zu einer Schulbildung verhelfen. Weitere Informationen (auch Spendenkonten) zu diesen drei Organisation finden sich unter www.egf-online.de/home/egf-hilft/. red