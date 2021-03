Der Dorfverschönerungsverein Rüsselbach spendete 1000 Euro an die Jakobus-Kita der Diakonie Bamberg-Forchheim. Mit der Summe unterstützt der Verein die weitere Gestaltung des neu angelegten Außenbereichs. Neben Büschen und Sträuchern, die zum Verstecken einladen, soll im Frühling auch eine größere Anschaffung getätigt werden, die die Kita-Kinder mitbestimmen dürfen. "Mal sehen, was auf der Wunschliste der Kinder steht", so Leiterin Stephanie Weber, die von der Vereinsvorsitzenden Cindy Köhler den Scheck entgegennahm und sich für die Spende bedankte. red