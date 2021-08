Am Sonntagabend ist ein 21-jähriger polnischer Staatsangehöriger einer Verkehrskontrolle auf der A 9 in Pegnitz unterzogen worden. Der Mann gab an, am nächsten Tag seinen ersten Berufstag in Südbayern zu haben. Den Beamten entgingen die drogentypischen Anzeichen, die der Autofahrer aufwies, nicht. Auf Nachfrage gab der angehende Umzugshelfer an, kürzlich Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Weiterhin wurden im Rahmen der Durchsuchung des Autos mehrere Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Der Beschuldigte musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nun erwartet ihn eine Anzeige aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Fahrens unter Drogeneinfluss . Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.