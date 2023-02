Die Stadtwerke Forchheim warnen vor unseriösen Energiemanagern und Telefonanrufen. In den letzten Tagen hätten den Angaben zufolge die Stadtwerke vermehrt Anrufe besorgter Kunden erhalten. An der Haustür oder am Telefon drängten demnach vermeintliche Mitarbeiter oder sogenannte unabhängige Energiemanager auf den Abschluss eines Energievertrages. Dabei werde vorgetäuscht, man arbeite mit den Stadtwerken Forchheim zusammen.

„In den letzten Tagen haben selbst uns sogenannte Energiemanager kontaktiert, die von uns Kundendaten in Erfahrung

bringen wollten. Dies ist eine neue Stufe der Dreistigkeit. Wir können alle Bürger nur ausdrücklich darauf hinweisen, keine Daten an der Haustür oder am Telefon preiszugeben. Wir empfehlen nach dem Namen zu fragen, sich eine Visitenkarte geben zu lassen oder sich die Telefonnummer zu notieren. Nehmen Sie danach mit uns Kontakt auf, damit wir dem Hinweis nachgehen können“, erläutert Nicole Dutschmann, Pressesprecherin der Stadtwerke Forchheim .

Schon die Angabe einer Zählernummer reiche für einen Wechsel des Energieversorgers. Strom- und Gasverträge, die online, telefonisch oder an der Haustür abgeschlossen wurden, können innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. red