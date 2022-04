Noch im Bett lagen wohl die meisten Jäger in Bayern, als um 5 Uhr früh am Karsamstag bei den bayerischen Staatsforsten in Oesdorf bereits die Jagd begann. Wegen der ungewöhnlich hohen Verbissschäden an den jungen Waldbäumchen hatte der Forstbetrieb Forchheim beim zuständigen Landratsamt Forchheim eine Vorverlegung des offiziellen Jagdbeginns auf Rehe beantragt. Normalerweise beginnt deren Jagdzeit in Bayern erst 14 Tage später. Weil aber jetzt im Wald die Bäume ihre Blätter noch nicht ausgetrieben haben, sind die jagdbaren Rehe leichter zu sehen und so von den geschützten Muttertieren besser zu unterscheiden. Daher genehmigte die untere Jagdbehörde den früheren Termin „zur Vermeidung eines übermäßigen Wildschadens“. Landrat Hermann Ulm ließ es sich nicht nehmen, die Jäger nach der Jagd persönlich zu begrüßen.

Förster Erich Daum verwies auf die Priorität, welche eine unverbissen aufwachsende Verjüngung für den Wald habe. Und da auch die Grillsaison wieder beginnt, erinnerte er daran, dass sich jetzt die Kunden des Forstbetriebs Forchheim wieder auf regionales Wildbret freuen dürften. red