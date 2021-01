Ein unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Ermreuther Straße im Ortsteil Dachstadt mit seinem Außenspiegel den rechten Außenspiegel eines haltenden Kleintransporters der Post. Dadurch ging das Spiegelgehäuse zu Bruch und es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 100 Euro. Der Verursacher nahm davon jedoch keine Notiz und fuhr weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise. pol