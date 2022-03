Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr hat eine aufmerksame Zeugin in der Spinnereistraße in Reuth ein lautes krachendes Geräusch gehört. Beim Blick vom Balkon konnte sie noch einen weißen Kleintransporter – vergleichbar mit einem Sprinter – in östliche Richtung wegfahren sehen. Dessen Fahrer hatte einen geparkten schwarzen Daimler E320 CDI auf Höhe des linken Kotflügels angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens von circa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon. 09191/7090-0.