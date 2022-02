In der Zeit von 5 bis 11 Uhr am Mittwoch hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Glastrennwand einer Tankstelle in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim touchiert. Dadurch entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Lastwagen, da die komplette Verankerung der Trennwand aus dem Asphalt gerissen wurde. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/70900 entgegengenommen.