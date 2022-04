Die schrecklichen Bilder über die kriegsbetroffenen Kinder und Jugendlichen in der Ukraine haben die Schulfamilie Eggolsheim dazu veranlasst, einen Spendenlauf auf die Beine zu stellen. So starteten bei schönstem Wetter knapp 300 Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule.

Rektor Alexander Pfister startete den Sponsorlauf im Norden Eggolsheims. Die Zuschauer feuerten die motivierten Läuferinnen und Läufer an, die im Vorfeld Sponsoren für ihre zurückzulegende Strecke gefunden hatten.

Gehend, spazierend, walkend und rennend – viele gingen an ihre Grenzen und erliefen so unerwartet viele Kilometer. Am Ende stand ein Betrag von über 18.000 Euro fest, den der Eggolsheimer Bürgermeister Claus Schwarzmann aus Begeisterung über die Leistung der Kinder und die Hilfsbereitschaft in seiner Gemeinde spontan auf 20.000 Euro aufrundete, 500 Euro davon aus der eigenen Tasche. Der Betrag wurde von der Schule an Stefan Rickert vom Förderverein übergeben, der die komplette Summe an „Bündnis Entwicklung hilft“/ „Aktion Deutschland hilft“ überweist. Das Organisationsteam bildeten Anja Kratzer und Dieter Gertshauser. red