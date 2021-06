Unbelehrbar und völlig uneinsichtig hat sich wiederholt ein 45-jähriger Autofahrer in Weilersbach gezeigt. Bereits am 19. Mai hatte er unter Alkoholeinfluss mit seinem VW neben der Jet-Tankstelle einen Unfall verursacht. Hierbei stellte sich heraus, dass er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Am Montagvormittag holte der Unbelehrbare sein Auto ab, welches seit dem Unfall auf dem Parkplatz neben der Tankstelle abgestellt war. Aufgrund technischer Aufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass der Mann selbst sich hinter das Steuer gesetzt hat und wieder ohne „Schein“ gefahren ist.