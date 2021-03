In der Zeit von Sonntag, circa 10 Uhr, bis Montagmittag ist vermutlich beim Ein- und Ausfahren ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Frankenstraße in Oesdorf gegen eine Mauer gefahren. Ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schaden von etwa 100 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 erbeten.Hinweise erbittet die Polizei Forchheim.