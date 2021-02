Im weiter andauernden Lockdown boomt der Online-Handel . Möchten Verbraucher dort erworbene Produkte umtauschen, zurückgeben oder reparieren lassen, stehen sie vor zahlreichen rechtlichen Fragen. Abhilfe schafft der neue Umtausch-Check der Verbraucherzentralen auf www.umtausch-check.de. Der Online-Service bietet Ratsuchenden eine rechtliche Ersteinschätzung zu ihrem individuellen Fall.

Wohl jeder kennt die Situation, dass ein Produkt doch nicht gefällt oder - oft ist dies noch ärgerlicher - plötzlich kaputt ist. Eine repräsentative Befragung in Auftrag der Verbraucherzentralen hat ergeben: Fast jeder zweite Verbraucher hat in den letzten drei Jahren mindestens einen defekten Artikel reklamiert. Die Umfrage zeigt auch, dass den Betroffenen in der Mehrheit der Fälle nicht bewusst ist, welche Rechte ihnen zustehen.

Vorlagen für einen Brief

Um Ratsuchende zu unterstützen, haben die Verbraucherzentralen den Umtausch-Check entwickelt. "Auf der Online-Seite erhalten Verbraucher nach Eingabe einiger Informationen jederzeit eine kostenlose Ersteinschätzung zur Rechtslage in ihrem Fall", sagt Julia Zeller, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. So klärt der Check zum Beispiel, ob ein Käufer die vor drei Wochen online bestellte Jogginghose noch zurückgeben kann.

Auch abseits von online bestellter Ware deckt das Tool Fragen rund um Garantie und Gewährleistung ab. Geht die im Ladengeschäft erworbene Waschmaschine zum Beispiel während des Lockdowns kaputt, erhalten Nutzer auch hierfür rechtliche Erstinformationen. Bei Bedarf gibt es zudem Vorlagen für einen Brief an den Verkäufer oder Hersteller, mit dem man seine Rechte geltend machen kann.

"Und wer sich ganz allgemein einen Überblick über die Unterschiede zwischen Rückgabe, Garantie und Gewährleistung verschaffen möchte, kann das ebenfalls auf www.umtausch-check.de mit Hilfe einer interaktiven Grafik tun", erklärt Julia Zeller.

Auskünfte zu Verbraucherfragen

Für individuelle Fragen können Verbraucher per Telefon oder online die Beratung der Verbraucherzentrale Bayern nutzen. Informationen sind auf www.verbraucherzentrale-bayern.de zu finden. Allgemeine Auskünfte zu Verbraucherfragen gibt es am Servicetelefon der Verbraucherzentrale Bayern, die unter der Rufnummer 089/5527940 zu erreichen ist.

Der Umtausch-Check wurde im Rahmen des bundesweiten Projekts "Wirt-schaftlicher Verbraucherschutz " erstellt, gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . red