Wegen Bau­arbeiten auf der Brücke über die Bahn und einer damit verbundenen Umleitung kann die Haltestelle St.-Martin-Straße in Eggolsheim in der Woche von Montag, 19., bis Freitag, 23. April, teil­weise nicht bedient werden. Fahrten vom Orts­zentrum Eggolsheim zum Bahnhof Eggolsheim fahren regulär. Die Fahrten in der Gegen­richtung, die direkt vom Bahnhof Eggolsheim Richtung Orts­zentrum Eggolsheim führen, können die Haltestelle St.-Martin-Straße nicht anfahren. Schüler, die üblicherweise um 7.31 Uhr an der Haltestelle St.-Martin-Straße in den Bus der Linie 220 nach Forchheim einsteigen, müssen ersatz­weise auf die Haltestelle Schule oder Gemeinde­zentrum/Schulstraße ausweichen. red