Ab sofort bis Samstag, 31. Dezember, wird wegen Bauarbeiten am nächsten Bauabschnitt in Heroldsbach die Hausener Straße im Bereich Weinbergstraße bis Brunnenstraße gesperrt. Die Buslinien 206 und 216 müssen daher eine Umleitung fahren.

Bei den Fahrten der Buslinie 206, die ab Heroldsbach-Raiffeisenbank über Gebetsstätte, Erlebnispark und Thurn nach Forchheim führt, müssen Fahrgäste, welche an der Haltestelle Heroldsbach-Bahnhof einsteigen möchten, bereits bei der vorherigen Fahrt von Forchheim kommend zur früheren Abfahrtszeit an der Haltestelle für die Fahrtrichtung Zeckern einsteigen und die Schleife über Thurn mitfahren. Die Haltestelle Thurn/Am Kübellohberg kann nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Bayernstraße bei der Einmündung Untere Hauptstraße eingerichtet. Die Kreisstraße FO 3 (von Wimmelbach kommend Richtung Heroldsbach ) wird aufgrund der Änderungen wieder frei. Die Durchfahrt zu den örtlichen Geschäften und Praxen sowie zu den Gaststätten ist möglich. red