Rechtzeitig zu Ostern leuchten die Kreuzwegstelen im Umgriff der Pfarrkirche St. Bartholomäus Kirchehrenbach wieder in frischen Farben. So werden Leiden und Auferstehung Jesu auch auf diesem Weg verdeutlicht und ins Blickfeld der Christen gerückt.

Renoviert und neu bemalt wurden die Holzstelen unter der Anleitung von Künstler Erich Müller durch zwei ukrainische Flüchtlingsfamilien mit Kindern, die in Weilersbach untergebracht und von der Caritas-Quartiersmanagerin der Verwaltungsgemeinschaft, Anneliese Iser, betreut wurden.

2005 wurde dieser Kreuzweg zusammen mit französischen Jugendlichen anlässlich des Weltjugendtages in Deutschland geschaffen. Er wurde so zu einem Symbol der Freundschaft über Grenzen hinweg und der Verbundenheit im christlichen Glauben. Jetzt, 18 Jahre später, steht der gleiche Kreuzweg renoviert im Schutze der Pfarrkirche . Die Stelen erinnern und ermahnen jetzt an den Leidensweg und an das Sterben in der Ukraine, aber auch an das österliche Auferstehen, verbunden mit der festen Hoffnung, dass dieser schmerzliche und unmenschliche Krieg bald ein Ende finden möge. Die Beter des Kreuzweges sind aufgerufen, dieses Anliegen mit einfließen zulassen, so Anneliese Iser. red