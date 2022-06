Ein spektakulärer Unfall hat sich am Donnerstag auf der A 9 bei Schnaittach ereignet. Der Sachschaden wird auf 56.000 Euro geschätzt. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Sachsen wollte um 18.10 Uhr in Richtung Berlin kurz nach dem Parkplatz Wolfshöhe einen Wagen überholen. Nachdem sich jedoch auf der mittleren Spur ein weiteres Auto befand, bremste er stark ab und wich nach links aus, um nicht aufzufahren. Hierbei rammte er den auf der mittleren Spur fahrenden Wagen nach links, so dass dieser mit der Betonschutzwand kollidierte und etwa 100 Meter an ihr entlangschleuderte. Nach dem Zusammenstoß zog der 36-Jährige nach rechts und streifte die Front eines Autos auf der rechten Spur. Letztlich landeten beide Fahrzeuge in der rechten Betonschutzwand. Der Wagen des Unfallverursachers bäumte sich auf und fuhr auf beiden linken Rädern auf dem Seitenstreifen und mit dem Unterboden auf der Betonwand etwa 80 Meter weiter, bis er auf dem Standstreifen auf die linke Fahrzeugseite kippte. Zwei Insassen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bis zur Bergung aller Fahrzeuge war die Autobahn gesperrt. pol