Bei einem Verkehrsunfall am Samstag bei Streitberg ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Am späten Nachmittag fuhr eine 62-jährige Autofahrerin auf der B 470 von Muggendorf Richtung Streitberg. Auf Höhe der Burgruine Neideck wollte sie in dem Moment nach links in einen Feldweg einbiegen, als sie von einem 23-jährigen Motorradfahrer überholt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Motorradfahrer leicht verletzte. Es entstand Sachschaden von circa 10 000 Euro.