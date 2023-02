Die Stadt Forchheim lädt zum Diskutieren über das „Integrierte Verkehrskonzept 2040“ ein. Die von der Stadt beauftragte Firma Gevas stellt am Donnerstag, 16. Februar, 18.30 Uhr, in der Ritter-von-Traitteur-Schule , Egloffsteinstraße (am Stadtpark), die seit über zwei Jahren mit der Lenkungsgruppe des Stadtrates erarbeiteten Maßnahmen und Ansätze zur Bereitschaft vor, auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu wechseln.

Der Fahrradclub ADFC Forchheim wurde laut seiner Pressemitteilung zu den vorangehenden Sitzungen eingeladen und konnte sich ein Bild über diese beiden vorzustellenden Varianten der Verkehrsführung in der Innenstadt machen.

Ganz eindeutig schneidet für den ADFC die Variante mit einer 120 Meter langen Sperrung der Hornschuchallee für den Autodurchgangsverkehr besser ab. Grundsätzlich seien mit ihr die bereits beschlossenen Klimaziele der Stadt erreichbarer. Die Umstellung wäre stufenweise möglich und sie stelle eine deutliche Verbesserung der allgemeinen Situation in der Hornschuchallee dar. Das betreffe die Sicherheit für Fußgänger, ältere Menschen, Schüler und Radfahrer. Die Aufenthaltsqualität vor den Lokalitäten würden diese bei den Besucherzahlen deutlich spüren. Die Erreichbarkeit des Einzelhandels mit dem Auto bleibe bis auf 120 Meter bestehen. Lieferanten könnten zu bestimmten Zeiten vorfahren.

Mit der anderen „einfacheren“ Variante sind nach ADFC-Einschätzung die selbst gesteckten Ziele der Stadtoberen in puncto Verkehrs- und Klimawende nicht zu erreichen.

Auch der Verkehrsclub Deutschland ( VCD ), Ortsgruppe Forchheim , bittet alle an Umwelt und Verkehr interessierten Bürger, sich an dieser Veranstaltung zu beteiligen. Da das Konzept nicht nur dazu dienen solle, einen Umstieg vom eigenen Auto auf die eigenen Füße oder das Fahrrad oder auch den Bus zu erleichtern, sondern auch, die Stadt attraktiver zu machen, erscheine es sinnvoll, dass sich auch Personen, die nicht in der Stadt Forchheim wohnen, an dieser Diskussion beteiligen.

Gleichzeitig lädt der VCD zu seinem nächsten Infotreffen ein, das am darauffolgenden Mittwoch, 22. Februar, 19 Uhr, digital stattfinden wird: meet.jit.si/VCD-FO-InfoTreff. red